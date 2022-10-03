عالم الوراثة السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب 2022

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أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا، اليوم، منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب 2022 إلى عالم الوراثة السويدي “سفانتي بابو”.

وبحسب مؤتمر الإعلان، فاز بجائزة نوبل للطب لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري.

وطوال مسيرته كانت الإنسانية وأصولها مصدر أبحاثه، وعلاقتنا بمن سبقنا؟ ما الذي يجعلنا ، الإنسان العاقل ، مختلفين عن أشباه البشر الآخرين؟

من خلال بحثه الرائد ، أنجز “سفانتي بابو -Svante Pääbo” شيئًا يبدو مستحيلًا، وهو تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، أحد أقارب البشر المنقرضين في الوقت الحاضر.

كما قام باكتشاف مثير لإنسان غير معروف سابقًا ، دينيسوفا. الأهم من ذلك ، وجد بابو أيضًا أن نقل الجينات قد حدث من أشباه البشر المنقرضة الآن إلى الإنسان العاقل بعد الهجرة من إفريقيا منذ حوالي 70000 عام.

هذا التسلسل القديم للجينات إلى البشر المعاصرين له صلة فسيولوجية اليوم ، على سبيل المثال التأثير على كيفية تفاعل جهاز المناعة لدينا مع العدوى.

أدى بحث بابو الأساسي إلى ظهور نظام علمي جديد تمامًا. علم الحفريات القديمة . من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة ، توفر اكتشافاته الأساس لاستكشاف ما يجعل جنس البشر فريدًا.

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Source almnatiq

