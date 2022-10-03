رئيس الفيحاء يجتمع برئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي

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عقد رئيس مجلس إدارة الفيحاء المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله بن أحمد أبانمي بمقر النادي، اجتماعاً مع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السيد مانويل نافارو.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أداء التحكيم خلال الجولات الماضية واستعراض لعدد من الحالات التحكيمية التي احتسبت على الفيحاء، إلى جانب مناقشة سبل تطوير العمل المستقبلي.

حضر الاجتماع، فرهاد عبدالله مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي ومرعي العواجي عضو دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم.



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Source akhbaar24

