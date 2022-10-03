︎
.
وقَّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مع نظيره الصيني شياو فمع، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي؛ وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.
وتهدف المذكرة لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران.
كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطيران المدني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الترابط العالمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران.
وتجسد المذكرة استثمار الفرص التنموية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران بالتركيز على بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية التي تستهدف تسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف زيادة الرحلات الجوية والمحطات.. مذكرة تفاهم بين المملكة والصين في مجال النقل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.