بهدف زيادة الرحلات الجوية والمحطات.. مذكرة تفاهم بين المملكة والصين في مجال النقل الجوي

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وقَّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مع نظيره الصيني شياو فمع، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي؛ وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.

وتهدف المذكرة لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران.

كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطيران المدني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الترابط العالمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران.

وتجسد المذكرة استثمار الفرص التنموية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران بالتركيز على بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية التي تستهدف تسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.



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Source akhbaar24

