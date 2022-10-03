“موسيماني” يقود الحصة التدريبية الأولى في الأهلي (صور)

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خاض المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أول مرانه مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى جدة صباح يوم الإثنين.
ويتولى موسيماني تدريب الأهلي، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، خلفًا ليوسف عنبر، الذي قاد الفريق مؤقتًا بعد رحيل الأوروجواياني روبرت سيبولدي.
يذكر أن “موسيماني” تولى تدريب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، وفاز معه بلقب الدوري المحلي عدة مرات، بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 والسوبر الإفريقي عام 2017.
كما تولى في عام 2020 مهام تدريب الأهلي المصري ونجح معه في التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و2021.
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Source akhbaar24
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