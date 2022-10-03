أمير الباحة : إطلاق شركة ” داون تاون السعودية” يعكس اهتمام وطموح سمو ولي العهد ونظرته المستقبلية لجميع مناطق المملكة

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المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والتقدير والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على إطلاق شركة «داون تاون السعودية»، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في عدد من مدن المملكة ومنها مدينة الباحة.

وقال سمو أمير الباحة في تصريح بهذه المناسبة: إن إطلاق سمو ولي العهد لشركة داون تاون السعودية التي ستعمل على تطوير وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة منها مدينة الباحة، يعكس الطموح الكبير لسمو ولي العهد واهتمام سموه بجميع المناطق، والتي ستضخ فرص تنموية تعزز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مع توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 مع ما ستقدمه هذه الرؤى الطموحة من أعمال تعود بالنفع على الوطن والمواطن .

واختتم سمو أمير منطقة الباحة تصريحه بدعواته الصادقة لله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة، وأن يديم له العزة والأمن والأمان والاستقرار.

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Source almnatiq

