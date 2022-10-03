إصابة عامل أثناء الهدم بـ عشوائيات مكة

︎ . المناطق_جدة أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة إصابة عامل أثناء عمليات الهدم والإزالة ضمن مشروع تطوير العشوائيات في المنطقة. وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار مبنى أثناء عمليات الهدم والإزالة، فقد نتج عن ذلك تعرض أحد العاملين لإصابة طفيفة، وتلقى العلاج اللازم في حينه. وأكدت أن الموقع مُغلق ويقتصر دخوله على الجهات المعنية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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