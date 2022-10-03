التماس بمدرسة يحول الدراسة عن بعد

طبقت، إدارة الابتدائية الرابعة عشرة للبنات «طفولة مبكرة»، في حي الفاضلية بمدينة الهفوف التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء، صلاحية صرف منسوبات المدرسة والطالبات، وتعليق الدراسة في المدرسة، وتحويل العملية التعليمية «عن بعد» عبر تقديم الدروس الافتراضية في منصة مدرستي ، والاستفادة من تطبيق التميز في تقديم الدروس الافتراضية، وذلك عقب حدوث ماس كهربائي خارج سور المدرسة، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

وقال مساعد مديرة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، المتحدث الرسمي في تعليم الأحساء وليد البوسيف لـ«دوت الخليج»: حصل ماس كهربائي خارج سور المدرسة، وحفاظًا على سلامة الجميع، تم صرف الطلاب والطالبات وتحويل الدراسة إلى «عن بعد»، وباشرت جهات الاختصاص في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة، وجهات الاختصاص في المدرسة، التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية، والعمل على صيانة المرافق المتضررة من الحادثة، تمهيدًا لاستئناف الدراسة الحضورية في المدرسة في اليوم التالي.

ومنحت وزارة التعليم مديرات ومديري المدارس صلاحية التعليق، وتحويل العملية التعليمية من الحضورية إلى عن بعد، بما يضمن تعزيز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان سير العملية التعليمة بكل أمن وسلامة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم والقطاعات ذات العلاقة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة.