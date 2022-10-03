التماس بمدرسة يحول الدراسة عن بعد

وقال مساعد مديرة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، المتحدث الرسمي في تعليم الأحساء وليد البوسيف لـ«دوت الخليج»: حصل ماس كهربائي خارج سور المدرسة، وحفاظًا على سلامة الجميع، تم صرف الطلاب والطالبات وتحويل الدراسة إلى «عن بعد»، وباشرت جهات الاختصاص في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة، وجهات الاختصاص في المدرسة، التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية، والعمل على صيانة المرافق المتضررة من الحادثة، تمهيدًا لاستئناف الدراسة الحضورية في المدرسة في اليوم التالي.
ومنحت وزارة التعليم مديرات ومديري المدارس صلاحية التعليق، وتحويل العملية التعليمية من الحضورية إلى عن بعد، بما يضمن تعزيز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان سير العملية التعليمة بكل أمن وسلامة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم والقطاعات ذات العلاقة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة.
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