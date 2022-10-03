مطالب بتكثيف العمل بحدائق شرفة نجران

يتطلع أهالي حي الشرفة الجنوبي والشمالي، إلى الانتهاء من الحدائق التي يرون أن العمل فيها متوقف، حيث يأملون تكثيف العمل كونها الحدائق الوحيدة، وباعتبارها متنفساً لأهالي الحي، مما يجعل الأهالي يلجأون إلى الذهاب إلى الحدائق القريبة المجاورة في الأحياء الأخرى، حتى يستمتعون هم وعوائلهم وأطفالهم.

يقول المواطن أحمد مصراء بالحارث إن العمل في الحديقة الواقعة في الجزء الجنوبي من حي الشرفة لم يستكمل، حيث جرى تركيب أعمدة الإنارة فقط، بينما المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال لم يتم تركيبها حتى الآن، ونأمل أن يتم الانتهاء من أعمال الحديقة، حتى يستمتع الأهالي بالجلوس فيها كونها الحديقة الوحيدة في الجزء الجنوبي بحي الشرفة.

ويضيف المواطن مرضي حسين البديدي: تأخر العمل في حديقة الجزء الجنوبي في حي الشرفة، يدفعنا نحن والعائلة إلى الذهاب إلى الحدائق المجاورة في الأحياء الأخرى، حيث استبشرنا منذ بداية العمل في الحديقة كونها ستخدم السكان، ونأمل السرعة في إنهاء العمل بها.

وأكد المواطن سلطان اليامي، أن الحديقة الواقعة في الجزء الشمالي بحي الشرفة، العمل متوقف بها منذ فترة، حيث جرى تركيب القواعد الإسمنتية لأعمدة الإنارة فقط، ويتطلع الأهالي إلى سرعة العمل وتجهيز الحديقة، من مسطحات خضراء وأعمدة إنارة وألعاب أطفال.

من جانبها أوضحت أمانة منطقة نجران لـ «دوت الخليج»: فيما يخص حديقة حي الشرفة الجنوبية، تم عمل ممشى بعرض 4م وتنفيذ أعمال الإنارة بـ 36 عمودا، وسيتم تنفيذ الأعمال الزراعية ضمن المشاريع المستقبلية، وفيما يخص حديقة حي الشرفة الشمالية، فما زال العمل جاريا، حيث إنها ضمن مواقع أحد المشاريع لدينا، وجار التنفيذ من قبل المقاول وفي مدته النظامية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الخاصة بالمشروع 83%، وجار استكمال الأعمال المتبقية من المشروع.