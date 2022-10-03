تواصل الأمطار لليوم الثاني على جازان وعسير والباحة

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-28كم/ساعة، على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-28 كم/ساعة، على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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