أمير المدينة يرأس اجتماع البر

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث صدرت موافقة المجلس على البدء بتشغيل حاضنة الجمعيات الناشئة، ضمن حاضنة أعمال الجمعية، والتي تهدف لتوفير مقر للجمعيات الناشئة، بغرض تمكين المستفيدين من البدء في نشاطاتهم، كما وافق المجلس على استثمار وتشغيل مبنى الجمعية بشارع أبي ذر الغفاري، بالإضافة إلى إطلاق الحملة التسويقية لجمع رأس مال صندوق الاستثمار الوقفي، بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف تعزيز موارد الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية.
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