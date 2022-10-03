شكرا لقرائتكم 6 خدمات لمسرعة التجارة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، عددًا من الخدمات المقدمة للمشاركين في مسرعة التجارة الإلكترونية. خدمات منشآت: وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الخدمات المقدمة للمشاركين تتضمن ورش عمل جماعية وجلسات تدريب، وجلسات إرشادية متخصصة، ومتابعة أسبوعية وشهرية لمشروعك، ومنحًا مالية تحفيزية، ولقاءات مع خبراء ورواد أعمال، ومساحة عمل مشتركة. الانضمام للمسرعة: كما دعت الهيئة المواطنين إلى الانضمام إلى مسرعة التجارة الإلكترونية والاستفادة منها في تطوير مشروعاتهم التقنية والعمل على تنميتها وازدهارها.