شكرا لقرائتكم إصابة عامل أثناء الهدم بـ عشوائيات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة إصابة عامل أثناء عمليات الهدم والإزالة ضمن مشروع تطوير العشوائيات في المنطقة. إصابة عامل: وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار مبنى أثناء عمليات الهدم والإزالة، فقد نتج عن ذلك تعرض أحد العاملين لإصابة طفيفة، وتلقى العلاج اللازم في حينه. الموقع مغلق: وأكدت أن الموقع مُغلق ويقتصر دخوله على الجهات المعنية.