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إصابة عامل أثناء الهدم بـ عشوائيات مكة

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة إصابة عامل أثناء عمليات الهدم والإزالة ضمن مشروع تطوير العشوائيات في المنطقة.

إصابة عامل: 

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار مبنى أثناء عمليات الهدم والإزالة، فقد نتج عن ذلك تعرض أحد العاملين لإصابة طفيفة، وتلقى العلاج اللازم في حينه.

الموقع مغلق: 

وأكدت أن الموقع مُغلق ويقتصر دخوله على الجهات المعنية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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