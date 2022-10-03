طريقة واحدة فقط يمكنك بها تغيير نوع الجنين.. تعرف عليها (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق _ متابعات

كشف الدكتور نبيل براشا، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، عن حقيقة تحديد نوع جنس المولود، خاصة بعد تطور العلوم الحديثة فيما يخص احداث تغيرات جذرية على الجنين، فضلا عن معرفة نوعه خلال الشهور الأولى من الحمل.

طريقة تغيير جنس الجنين

وقال استشاري العقم وأطفال الأنابيب، في تصريحات متلفزة: “الطريقة في أطفال الأنابيب، يتم فيها اختيار جنس المولود، إذا كانت المريضة لديها رغبه في تحديده، يتم الكشف علـى الأجنة وبعـدها يتحدد الذكر من الأنثى، ونختار الطفل التي تختاره المريضة”.

وأكمل: “هذه الطريقة ناجحة في الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، فكلنا نمتلك 46 كرومسوم عند الرجل والمرأة، أكس واي لدى الرجل وأكس أكس لدى المرأة، الجنين يتكون من بويضه مخصبة بالحيوان المنوي”.

وأضاف: ” البويضة تحمل أكس والحيوانات تحمل أكس و واي، وعند الاخصاب لا نعــرف من يحتوي على أكس أو واي، وعندما تتم يتكون الجنين ثاني يوم، ويستمر في المختبر ثلاث أيام حتى تتكون خلاياه، وحينها نأخذ جزء ونقوم بفحصه”.

وأشار: “نتعرف على نوع الجنين، وعلى الأمراض والمتلازمات، ةمثلا ذكر أو أنثى عنده مشكله أم لا، وعملية تحددي الجنين تتم في اليوم الخامس، ونحن لا نختار نحدد جنسه على حسب رغبة الأم والأب”.