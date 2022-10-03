أمير حائل يرفعُ الشكرَ للقيادة لتنمية المناطق وإطلاق شركة “داون تاون السعودية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي منطقة حائل الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على دعم تنمية وتطوير مناطق المملكة.

وقالَ سموُّه – في تصريح صحفي بمناسبة إعلان صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”-:أن هذه الخطوة المباركة ستمكن من تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزِّز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتدعم قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان”، منوِّهاً بالنظرة الثاقبة وحرص سموِّ وليِّ العهد على إطلاق المشاريع التنموية النوعية في مناطق المملكة وبتصاميم حديثة مستمدة من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مشيراً إلى أن مناطق المملكة وعبر برنامج تنموي طموح وغير مسبوق تعيش في أهم مرحلة تطويرية شاملة ستعود على اقتصاديات المناطق واقتصادنا الوطني بالخير والنماء والتقدم.

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وأشادَ سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد بمشاريع “داون تاون السعودية” متطلعاً لإسهامها في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة وفي مدينة حائل،بما يزيد من جاذبيتها، ويعزِّز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، داعياً المولى القدير أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده، وأن يبقى الوطن شامخاً ومن تطور إلى تطور.