أميرِ الحدود الشمالية : إطلاق شركة “داون تاون السعودية” أحد ثمار رؤية المملكة 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان سموِّ وليِّ العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية” التي ستعمل على تطوير مراكز حضرية ووجهات في 12 مدينة سعودية، بما فيها مدينة ‫عرعر، وسيستفيد منها سكان المنطقة ككل، بالإضافة إلى الزوار وقطاع الأعمال.

وقالَ سموُّ أميرِ منطقة الحدود الشمالية في تصريح بهذه المناسبة : إن الشركة ستسهم – إن شاء الله- في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

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وأكدَ سموُّه أن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”يعدُّ قيمة مضافة محلياً وعالمياً ، ومن أهم الروافد الاقتصادية وأحد ثمار رؤية المملكة 2030؛ لإحداث تنمية متوازنة ومؤثرة تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة؛ مما يزيد من جاذبيتها، ويعزِّز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها ، وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق .

وسألَ سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان – في ختام التصريح- اللهَ أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ وليِّ عهده الأمين ، وأن يديمَ الأمنَ والرخاءَ في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن .