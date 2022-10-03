القبض على 3 سودانيين لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها للخارج بطرق غير مشروعة في الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة الدمام على (3) مقيمين من الجنسية السودانية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية بطرق غير مشروعة، حيث ضبط بمنزل أحدهم (780) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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