عاجل.. أول تحرك من وزارة التجارة بشأن فيديو متداول حول وجود غش في أوزان “الزبادي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

اتخذت وزارة التجارة، إجراءات عاجلة بعد تداول فيديو يشير إلى وجود غش في أوزان الزبادي.

وأكدت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن حملاتها الرقابية في جميع مناطق المملكة قامت بسحب عينات عشوائية من منتج زبادي انتشر مقطع عن وجود غش في أوزانه..

وأشارت إلى أنه تبين مطابقة جميع العينات المسحوبة للأوزان المعتمدة.

وشددت على أن التلاعب بالأوزان مخالفة غش تجاري تستوجب العقوبة، موضحة أنه للإبلاغ يرجى الاتصال على الرقم الموحد 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”.