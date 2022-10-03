أمير الجوف يرفعُ الشكرَ لوليِّ العهد بعد إعلانه إطلاق شركة “داون تاون السعودية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكرَ والامتنانَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله – بمناسبة إعلان إطلاق شركة “داون تاون السعودية”،التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة شملت محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وقال سموُّه: إن إعلان سمو ولي العهد هذا المشروع التنموي العملاق في أنحاء المملكة يؤكد ويجسِّد حرص سموِّه على المضي قدماً وبوتيرة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ للأخذ باقتصاد المملكة إلى آفاق بعيدة وفريدة ، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وامتداداً وتأكيداً على جهود سموِّ وليِّ العهد لتطوير مناطق المملكة، بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، سائلاً المولى القدير أن يمدَّ سموَّ وليِّ العهد بعونه وتوفيقه، وأن يديمَ على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفين حفظَه الله.