شكرا لقرائتكم أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رؤى حكيمة: وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن إطلاق ولي العهد شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة ومنها مدينة تبوك يأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد، التي سيكون لها أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متنوع والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأكد أن هذه المشاريع سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد. الرياض - محمد الوسيري - رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة إعلان الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة داون تاون السعودية ، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن إطلاق ولي العهد شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة ومنها مدينة تبوك يأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد، التي سيكون لها أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متنوع والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأكد أن هذه المشاريع سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد.