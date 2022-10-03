شكرا لقرائتكم محامٍ: وصف الشخص بالسيئ ليس عنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن طارق الحبيب، الفرق بين العنصرية والتعدي اللفظي. العنصرية: وقال خلال تصريحات لبرنامج سيدتي، المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه ليس كل تعدٍّ لفظي يعتبر عنصرية، لكن كل عنصرية يمكن اعتبارها تعديًّا نفسيًّا. السب العادي: ولفت إلى أن السب العادي مثل وصف شخص بالسيئ لا يعد ذلك نوعًا من العنصرية، مؤكدًا أن العنصرية تتمثل في معايرة شخص بلونه أو عرقه أو نسبه أو شيء من هذا القبيل. وتابع أن العنصرية 3 أقسام لكل منها قواعد وطرق للتعامل معها ومخالفتها، حيث إن أثر العنصرية طويل الأمد، وقد لا يظهر مجتمعيًّا إلا بعد سنوات طويلة.