ولي العهد يرسم ملامح «داون تاون السعودية» لإنشاء وتطوير مراكز حضرية في 12 مدينة

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وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.وستعمل شركة «داون تاون السعودية» على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة، حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين م2 لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع «داون تاون السعودية» الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها. وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات، حيث ستوفر المشاريع بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة.
ويأتي إطلاق شركة «داون تاون السعودية» امتدادا وتأكيدا على جهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة؛ بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، وذلك إيمانا منه بالدور الفعال الذي تقوم به اقتصاديات المدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
12 مدينة تطلق «داون تاون السعودية» مشاريعها فيها:
- المدينة المنورة
- الخبر
- الأحساء
- بريدة
- نجران
- جيزان
- حائل
- الباحة
- عرعر
- الطائف
- دومة الجندل
- تبوك
ماذا تقدم شركة داون تاون السعودية؟
- رؤيتها وأهدافها تعكسان حرص ولي العهد على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 في كافة مناطق المملكة.
- تسترشد في توجهها ومشاريعها باهتمام ولي العهد بالإنسان وبتوفير المزيد من الفرص للسكان في كافة أرجاء المملكة من خلال تمكين خلق فرص العمل والتدريب والتنمية بما يتناسب مع طموحات وتطلعات المواطن في كل مكان.
- ستسهم في تطوير وتنمية واستغلال الفرص في 12 مدينة، انطلاقا من تأكيد ولي العهد على الاستفادة من إمكانات كافة المدن في المملكة وتنميتها.
- ستعمل على خلق العديد من الفرص والخيارات الجديدة لسكان المدن والزوار وقطاع الأعمال في مجالات مختلفة تشمل التسوق والترفيه والضيافة والسكن بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار ما أعلن عنه ولي العهد من مشاريع وهيئات ومكاتب استراتيجية تعنى بتطوير وتنمية مدن المملكة.
- تعمل في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات التي تشمل المشاريع المحلية التحفيزية التي ستسهم في خلق أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.
- ستسهم في التنمية والتحول الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لسكان المدن من خلال مشاريعها التي ستقدم فرص العمل والفرص التجارية والاستثمارية والسياحية التي ستعزز جاذبية تلك المدن.
- سيكون لكل مشروع طابع مختلف عن مثيله في المدن الأخرى بحسب احتياجات وتطلعات كل مدينة، وسيستمد هويته من روح مناطقنا وثقافتها وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في مدننا.
- تقوم بالعديد من الشراكات وستقدم مشاريعها فرضا جديدة ومتنوعة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص للتوسع في العديد من المجالات.
- أهدافها تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 وستعمل على تمكين خلق المزيد من الفرص للسكان من خلال التنمية وتحسين جودة الحياة.
- ستقدم تجارب بمعايير عصرية في مجالات متعددة تشمل التسوق، المكاتب، المساحات التجارية، مرافق المعارض والمؤتمرات والترفيه والثقافة والفنون، إضافة إلى خيارات سكنية جديدة ومبتكرة، مما سينعكس على فرص العمل والتنمية في تلك المدن.
- ستسهم في جهود التنمية ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني الشامل من خلال تطوير مراكز حضرية ووجهات عصرية تعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات المدن السعودية ومميزاتها النسبية والتنافسية.
- ستعمل مشاريع الشركة على إبراز تنوع وثراء مدن المملكة وستقدم تجارب جديدة ومبتكرة في التسوق والترفيه والسكن، إضافة إلى الفرص لقطاع الأعمال والشركات الناشئة، كما ستقوم بتحفيز وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في المدن.
- تهدف إلى تعزيز جاذبية مدننا وتحفيز تنافسيتها لتحسين جودة الحياة وتعزيز جهود التنمية تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تشمل الاستثمار في المشاريع المحلية التحفيزية وتمكين العديد من القطاعات الواعدة والشراكات الفريدة.
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