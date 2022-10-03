ضبط 5 كجم شبو بحوزة وافدين

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وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين ووافد زائر من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض، بحوزتهم 5 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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