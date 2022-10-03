شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 90 محلا تبيع أسماكا فاسدة بقوزين جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة أسواق النفع العام 90 موقعا مخالفا تعرض أسماكا مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات الفساد، في ظروف بيئية سيئة، وذلك خلال حملة على محال بيع الأسماك في حي «القوزين» داخل نطاق بلدية المليساء الفرعية.

وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام رائد المطيري أن الحملة أسفرت عن إغلاق محلات مخالفة، إضافة إلى تخزين الأسماك بصورة غير صحيحة، وعدم الاهتمام بنظافة أرضيات بعض المحال، مشيرا إلى أن الحملة قامت أيضا بمصادرة 520 كجم من الأسماك، حيث جرى تسليم 220 كجم منها للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها.

وأكدت الأمانة استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.