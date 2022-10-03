شكرا لقرائتكم خبر سناب شات تمكن العائلة من التحكم بأنشطة الأبناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أطلقت منصة Snapchat خدمة «مركز العائلة» في المملكة، إذ تعد المملكة من أوائل الدول العربية التي تطلق فيها الخمة.

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، لكن دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظا على خصوصيتهم واستقلاليتهم.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للهيئة إسراء عسيري، بعد إطلاق الخدمة أمس في مقر الهيئة، أن التعاون مع Snap Inc لإطلاق مركز العائلة هو إحدى الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتوفير منصات محتوى تضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تقدم مستويات جديدة من الحماية، حيث يجب أن يكون المستخدمون أصدقاء على Snapchat قبل أن يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.

وأضافت عسيري أنه وفقا لدراسة أجرتها Snap Inc و»ديلويت ديجيتال»، يستخدم 71% من الأهالي في السعودية تطبيق Snapchat.

وعبر ميزة «مركز العائلة»، يمكن لهم الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap على مدار الساعة، مؤكدة أن المملكة تواصل تحقيق نمو هائل في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، مع ضرورة توفير مساحات آمنة للمستخدمين على الإنترنت.

من جانبه قال رئيس السياسات العامة في شركة Snap Inc جورج وولفارت: إن مركز العائلة سيسهم في تسهيل المحادثات بين الأهالي وأبنائهم فيما يتعلق بالأمان عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل إيجابي على نشاط المستخدمين في المملكة.

وأوضح أن Snap تخطط لإضافة خصائص أمان إضافية إلى ميزة «مركز العائلة» خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة للتحكم بالمحتوى مخصصة للأهالي، وإتاحة المجال للأبناء بإبلاغ والديهم عند التواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap عن حساب مشبوه أو محتوى مسيء.

تطبيق Snapchat في السعودية







20 مليون مستخدم شهريا



%90 من الأشخاص الذين يصلهم بين (13 و34)



يعد أبرز منصات التواصل



بماذا تساعد الخدمة أولياء الأمور؟