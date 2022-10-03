شكرا لقرائتكم خبر إلزام شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة إلزاما تاما، بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم إلى المسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم بمكة المكرمة، وأيضا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.

وتتابع الوزارة مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها، خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدة أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة إلى مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات.

ما تم إلزام الشركات به

