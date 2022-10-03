إلزام شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة

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وأوضحت أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة إلزاما تاما، بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم إلى المسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم بمكة المكرمة، وأيضا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.وتتابع الوزارة مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها، خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدة أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة إلى مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات.
ما تم إلزام الشركات به
- تقديم حزم الخدمات على أكمل وجه
- إصدار تصاريح العمرة
- تصاريح الصلاة في الروضة للمعتمرين
- تفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة
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