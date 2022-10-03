شكرا لقرائتكم خبر 25 فنانا يستلهمون إرث العلا في «مجموعة سفر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 25 فنانا من الداخل و الخارج يستلهمون إرث المحافظة، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس، معرض مجموعة «سفر» الفني، الذي يحتفي بالإرث الثقافي الطبيعي لمحافظة العلا، ويجمع إبداعات فنية عالمية تستلهم إرث العلا عبر مختلف التفاصيل التي تجمع التعابير الفنية، وتضم: فنون النحت، والتصوير، والمنسوجات، والرسومات.

وتمثل الفنون أهمية بالغة في رؤية العلا، وذلك كونها إحدى الركائز الأساسية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نحو تطوير العلا وحماية التراث الطبيعي فيها ومشاركة تاريخها الثقافي مع العالم.

ويبرز معرض «سفر» الإرث الفريد للعلا، والذي سيكون له مع مختلف المبادرات الفنية التي سبق الإعلان عنها، وآخرها «وادي الفن»، دور كبير في تحقيق الرؤية المستقبلية الهادفة إلى بناء اقتصاد ثقافي.

وأوضحت المدير التنفيذي للإدارة العامة للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نورا الدبل، أن معرض مجموعة «سفر» امتداد لجهود الهيئة الملكية في قطاع الثقافة والفنون، ويعبر عن ارتباط العلا التاريخي مع الفنون، ويمثل كذلك إضافة مهمة ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي أقيمت وأشرفت عليها الهيئة، من ذلك، «ديزيرت إكس العلا»، ومهرجان «كورتونا أون ذا موف»، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق «وادي الفن».

وأضافت الدبل، أن إقامة معرض مجموعة سفر الفنية في مطار العلا الدولي، يربط الزوار بالعلا في فصلها الجديد، مركزا للإبداع والفنون، التي تُعد جزءا لا يتجزأ من هوية واسم العلا، مؤكدة أن الفنون في العلا سيكون لها الدور الكبير في تحقيق الرؤية المستقبلية الهادفة إلى بناء اقتصاد ثقافي.

معرض سفر

