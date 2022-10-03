وجهة مسار..تنقل مكة إلى قلب المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باستثمارات نوعية وعبر «وجهة مسار.. وجهة المائة مليار» تمضي شركة أم القرى قدما بخطة استثمارية واضحة لتصنع وجهة متكاملة تثري تجربة سكان مكة وزوارها. و«المئة مليار» هي وسيلة تصنع بها الشركة وجهة تثري جودة الحياة ووتعزز تجربة سكان مكة وزوارها، وليست غاية.

وتمتد «وجهة مسار» على المدخل الغربي من العاصمة المقدسة ومن حدود الطريق الدائري الثالث غربا وتتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي من ساحات الحرم المكي الشريف، ويوجد بها مسار للمشاة بطول 3.65كلم، وعرض يصل إلى 320 م، بمساحة إجمالية للوجهة تصل إلى 1.2 مليون متر.

وبحكم أهمية موقعها تبنت وجهة مسار مفهوم صناعة الوجهات الحديثة، حيث تسعى لتطبيق أحدث استراتيجيات صناعة الوجهات النموذجية مراعية المنظومة الحضرية والاقتصادية من خلال توظيف التخطيط والتصميم الحضري وتوفير خدمات راعت فيها ثقافة وأصالة مكة المكرمة؛ لتصبح مسار وجهة متكاملة وبوابة رئيسة إلى الحرم الشريف.وفي حين يشكل طريق الملك عبد العزيز العنصر الرئيس للمشروع، فإن المنطقة المحيطة به ستتحول إلى وجهة تجارية سياحية متكاملة، تضم 112 برجا فندقيا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 40 ألف غرفة، بالإضافة إلى 82 برجا سكنيا، فضلا عن أكبر محطة قطار في الشرق الأوسط على عمق 40 م، وأكبر مركز تسوق في مكة.

كما سيتضمن الممشى الرئيس بطول 3.5 كلم، والممتد من الدائري الثالث إلى بداية «جبل عمر»، الذي سيفتتح عام 2023، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والفعاليات الثقافية والترفيهية، «بما يعيد الحياة إلى المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف».

وتجاوزت نسبة الإنجاز في البنية التحتية لوجهة مسار نحو 83% بنهاية شهر يونيو 2022، وتتضمن البنية التحتية 5 جسور للمركبات و11 نفقا للمشاة، إضافة إلى 13 نقطة حافلات و4 مبان لمواقف السيارات، خاصة لضيوف الوجهة وزوارها، ومن المتوقع التدشين الأولي للوجهة عام 2023.

الأهداف الاتصالية المرحلية:







تسليط الضوء على حجم الاستثمارات المستقطبة لبناء الوجهة.



التعريف بانتقال الشركة من مرحلة ضخ الاستثمارات في البنية التحتية إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات إلى الوجهة.



التأكيد على أن الوجهة تمضي قدما بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها كونها منصة استثمارية متكاملة.



التعريف المركز بـ الحزمة الاستثمارية الأولى والتي يتم تنفيذها الأن في الوجهة.



إبراز الأثر التنموي الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن استقطاب الاستثمارات النوعية للوجهة ومدينة مكة المكرمة بشكل عام.



إبراز المراحل الأخيرة لـ «وجهة المسار» والتأكيد على أن نسب الإنجاز الميدانية في البنية التحتية مدعومة بخطة استثمارية تحقق توجه الشركة لتوفير أول منصة استثمارية متكاملة في مدينة مكة المكرمة.



تبني «وجهة مسار» لأحدث معايير صناعة الوجهات العالمية.



تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه وجهة مسار في المساهمة في تحقيق مستهدفات برامج الرؤية.



رفع الطاقة الاستيعابية لمدينة مكة المكرمة لتكون جاهزة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول 2030 والإسهام في جودة حياة سكان مدينة مكة وزوارها.



لماذا وجهة المئة مليار؟





يعتبر عام 2022 عاما استثنائيا في وجهة مسار، حيث انتقلت شركة أم القرى المالك والمطور لوجهة مسار من مرحلة ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والتي تجاوز إجمالي تكلفتها 23 مليار ريال إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات المتنوعة في الفرص النوعية التي توفرها الوجهة.



تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات والتي يتم تنفيذها الآن في الوجهة 35 مليار ريال سعودي.



شكلت الحزمة الاستثمارية الاولى 21 %من إجمالي الاراضي الاستثمارية في وجهة مسار وتأتي في قطاعات متنوعة منها السكني، الضيافة، الصحي، التجاري بالاضافة إلى الاستثمارات التي تهدف لتحسني جودة الحياة كالمتاحف والمساحات المفتوحة.



تضيف هذه االستثامرات11 برجا سكنيا و8 أبراج فندقية بمشغلين عامليني وإجمالي 2800 غرفة فندقية ومركزين تجاريني بمساحة تسوق مغلقة تتجاوز الـ000,94 م ومستشفى طبي متكامل بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير و60 عيادة خارجية بالاضافة إلى 20 وحدة طوارئ و6 غرف عمليات جراحية ومركز الغسيل الكلوي ومركز متكامل لعالج السرطان وكذلك مساحات مفتوحة تصل إلى 158000م بربامج وفعاليات ترثي تجربة زائر الوجهة والساكن فيها



نقاط الإثبات





تطوير العشوائيات في مكة المكرمة والتعامل معها، حيث تقع في موقع يعد من أغلى المواقع على وجه الأرض.



بلغ حجم التعويضات 11 مليارات ريال لـ 3626 عقارا.



بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية للوجهة 13 مليار ريال تقريبا.



بلغ حجم إجمالي الاستثمارات في الحزمة الاستثمارية الأولى للوجهة 35 مليار ريال.



تمثل الاستثمارات المستقطبة 21 %من عدد الأراضي المتاحة للاستثمار.



أحد أبعاد التنمية المستدامة للوجهة توفير 16 ألف فرصة وظيفية في مكة المكرمة.



البدء في تدشين الأعمال الإنشائية في الأبراج السكنية.



اكتمال تصاميم «مسار مول» بمساحة تبلغ 71.208 م²



اكتمال تصاميم مستشفى فقيه على مساحة تبلغ 9.734 ألف م².



نسبة الانتهاء من البنية التحتية للوجهة وصلت 88%.



ستصل إلى 90% قبل نهاية العام الجاري (2022).



مواصفات المشروع: