الاتحاد الأوروبي يستدعي السفراء الروس بعد ضم مناطق أوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

استدعى الاتحاد الأوروبي أرفع دبلوماسي روسي في بروكسل الاثنين في إطار عمل منسق مع الدول الأعضاء لإدانة ورفض “الضم غير القانوني” لجزء من الأراضي الأوكرانية.

وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في التكتل بيتر ستانو لوكالة فرانس برس “إنها خطوة على مستوى الاتحاد الأوروبي وبتنسيقه”.

بدأت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة استدعاء الدبلوماسيين الروس بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار ضم أربع مناطق في أوكرانيا احتلتها قواته منذ الحرب في فبراير.

واستدعت بلجيكا السفير الروسي الجمعة. وسارت على خطاها إيطاليا والنمسا الاثنين.

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وأكد زعماء دول الاتحاد الأوروبي أنهم “لن يعترفوا أبدًا” بهذا “الضم غير القانوني” الذي أعلنته موسكو، وأن الدول الـ27 الأعضاء بصدد العمل على فرض عقوبات جديدة.

ويحاول الدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي التغلب على معارضة العديد من الدول الأعضاء، بينها المجر واليونان، لتحديد سقف أسعار النفط الروسي المباع في العالم.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا. ويقدم مليارات اليورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.