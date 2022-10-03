الكاظمي: الحوار سبيلنا الوحيد لحل الأزمة وإلا فالنار ستحرق الجميع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الأزمة في البلاد قد تحرق الجميع ما لم يكون هناك حوار حقيقي بين الأطراف السياسية.

وقال خلال كلمة له في ذكرى وفاة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني إن “شجاعة الحوار ومبدأُ حسن النية والدبلوماسية الهادئة والابتعاد عن التصلب في المواقف كانت أدوات أمام جلال (في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل) وخريطة الطريق التي وضعها لحل الأزمات”.

أخبار قد تهمك

وأضاف: “نحن نعيش زمنا تلاشت فيه القيم والأخلاق في عالم السياسة وغلبت لغة الاتهام والتخوين على لغة التهدئة والحوار وصولا إلى الحل”.

وتابع الكاظمي أن “الحوار هو سبيلنا الوحيد لحل الأزمة وإلا فالنار ستحرق الجميع”.