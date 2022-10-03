أمير تبوك: إطلاق شركة “داون تاون السعودية” يجسد الطموح الكبير والنظرة المستقبلية لولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام -

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة ..

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة : إن إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة ومنها مدينة تبوك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد -حفظه الله -، التي سيكون لها – بمشيئة الله تعالى- أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متنوع والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

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مؤكداً سموه بأن هذه المشاريع سوف تعود بالنفع – بإذن الله – على الوطن والمواطن .

سائلاً سموه الله العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.