محمد بن مسعود - الدمام -
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة ..
وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة : إن إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة ومنها مدينة تبوك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد -حفظه الله -، التي سيكون لها – بمشيئة الله تعالى- أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متنوع والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
أخبار قد تهمك
مؤكداً سموه بأن هذه المشاريع سوف تعود بالنفع – بإذن الله – على الوطن والمواطن .
سائلاً سموه الله العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
قد يهمك أيضاً :-
- ضمن فعاليات الحملة الوطنية لسرطان الثدي.. “كفى” تشارك بالتوعية بمخاطر السموم
- 4 أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة
- القبض على مواطن نقل 4 مخالفين بمركبته في جازان
- عقوبة العنصرية عبر مواقع التواصل.. “ما بين السجن المشدد والغرامة” (فيديو)
- عاجل.. أول دولة عربية تدعو روسيا لاحترام حدود أوكرانيا بعد ضم 4 مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك: إطلاق شركة “داون تاون السعودية” يجسد الطموح الكبير والنظرة المستقبلية لولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.