محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
اختتمت جمعية كفى فرع القنفذة أمس مشاركتها التي استمرت يومين ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمحافظة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تحت شعار (رايتك وردية) بالحديقة العامة بمركز حلي.
وشاركت كفى القنفذة بمعرض توعوي وعيادة طبية للإقلاع عن التدخين وأجهزة حديثة للفحص ، وأعضاء بشرية لآثار التدخين على الإنسان ، وهدايا للزوار بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
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وفي ختام الفعالية قدم مدير فرع كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي شكره لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة على اتاحة مثل هذه الفرص للجمعية لتقديم رسالتها للمجتمع ، و للراعي والداعم لبرامج الجمعية مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان .
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كانت هذه تفاصيل خبر ضمن فعاليات الحملة الوطنية لسرطان الثدي.. “كفى” تشارك بالتوعية بمخاطر السموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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