4 أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تعد وجبة الفطور من أهم الوجبات التي يتناولها الأفراد خلال اليوم، فهي الوجبة الرئيسية التي تمنح الجسم الطاقة وتعتبر بمثابة الوقود اللازم لممارسة النشاط اليومي سواء البدني أو العقلي.

ولما هذه الوجبة من أهمية علينا أن تختار جيداً ما سنأكله بعد ساعات من الصوم تجنباً لحدوث اضطرابات في المعدة.

وبحسب غريغوريو فاريلا موريراس رئيس مؤسسة التغذية الإسبانية وأستاذ التغذية في جامعة سان بابلو، فيجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، وتشتمل على 3 مجموعات غذائية أساسية، بما في ذلك الألبان والحبوب والفواكه، ومجموعة رابعة تشمل زيت الزيتون البكر الممتاز والبيض والقهوة والعسل”. وفي نفس السياق هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة، والتي قد تكون السبب وراء الانزعاج الذي قد نشعر به بعد تناولها.

بعض الأطعمة التي ينبغي الحرص على عدم تناولها على معدة فارغة:

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1- المشروبات الغازية أو الصودا

شرب الكثير من المشروبات الغازية “يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي في المعدة ويزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك”.

2- المعجنات

تعدّ من أكثر الأطعمة شيوعا في وجبة الفطور وينصح بالابتعاد عنها لأنها تحتوي على دهون تحفز إفراز حمض المعدة.

3- الخبز الأبيض

تناول الكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض) على معدة فارغة، يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الغلوكوز والأنسولين، والتي تنخفض بعد ذلك بوقت قصير وتسبب الشعور بالجوع الذي يؤدي بنا إلى تناول مزيد من الطعام.

4- القهوة والشاي

يحفز الكافيين والثيانين (Theanine) إنتاج حمض المعدة. لذلك لا يُنصح بتناول هذه المشروبات في حال كان الشخص يعاني مشكلات في الحموضة.