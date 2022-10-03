عقوبة العنصرية عبر مواقع التواصل.. “ما بين السجن المشدد والغرامة” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عبدالملك الحبيب، محامِ ومستشار قانوني، عن عقوبات العنصرية عبر منصات التواصل الإجتماعي والتي تصل عقوبتها إلى غرامة تقدر بحوالي 500 ألف ريال والسجن سنة، مؤكدًا، أن هذه تجربة شخصية عاشها.

عقوبة مالية وسجن

وتحدث عبد الملك الحبيب، عن عقوبات التنمر في الملمكة العربية السعودية، خاصة إذا كان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: “الشخص الذي يستخدم العنصرية، حتى لو هيستخدم حساب غير حقيقي هناك جهات مسؤولة تستطيع أن تتعرف عليه”.

وأضاف: “العقوبات قد تصل لـ 500 ألف ريال سعودي، وسنة سجن وتختلف من دولة إلى أخرى، ولكن الأطفال الصغار لا استطيع أن أطبق عليهم هذا النظام، وذلك لأنه يستخدم وسائل التواصل الإجتماعي وهو بالمدرسة مثلًا”.

وأكمل: “ربما يمارس العنصرية، ضد زميله، وكان لدي طفل عندنا بالفصل حينما كنا صغار، كان يأخذونه إلى سلة المهملات خارج الفصل، و يضعونه فيها لحص كاملة، ويقولون له لو طلعت راح نضربك وبمجرد عودته للفصل يتنمروا عليه”.

الأسلوب التربوي لعلاج التنمر

وأشار: “الآن، أصبح لدينا أسلوب تربوي، وعقوبة لهذه التصرفات في المنازل، ولكن البعد النفسي لها تأثير كبير على الطفل أكثر من الكبير فالغرامة والسجن قد يردعوا الشخص الكبير لكن بالنسبة للفصل من المدرسة لا يعالج المشكلة”.

وأوضح: “نفسية الطفل تكون قد تدمرت، الحل أقدر أطبق عقوبات والدولة شغالة على الموضوع، لم تضع قانون خاص لأن هنا مطاطية، ولكن قواعد السلوك يجب أن تمنى أكثر ويكون في تعويد نفسي، وهذا غير موجود بالسعودية هنا لمحاسبة الطفل المتنمر”.