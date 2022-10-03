ما الذي يحكم سوق التوظيف في المملكة؟.. مفاجأة غير متوقعة

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث بندر السفيّر، مختص الموارد البشرية، عن سوق العمل في المملكة العربية السعــــودية، مؤكدًا، أن ما يحكم سوق التوظيف في المملكة ليس الكفاءة أو التكلفة، بل دوما ما يحكمه هو سياسية العرض والطلب.الكفاءة أو التكلفة
قال بندر السفير، مختص الموارد البشرية، في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “يحكم سوق التوظيف دائمًا، العرض والطلب إذا كنت في حاجة خدماتك سأقوم برفع العرض أو العكس إذا كان هناك عرض كبير”.
وأكمل: “مستوى الدخل ينخفض في المدارس الأهلية والرواتب للنساء قليلة جدًا لان الطلب عليها كبير جدا، فهي أقل رواتب في التاريخ، ليس بجودة الوظيفة هناك وظائف أقل ولكن بحسب الطلب يكون الراتب أفضل”.العمالة الأجنبية موفرة
وأشار: “إذا بنيت استديو مثل هذا ولكنه كان بشكل هش لا يصلح للاستخدام الآدامي مثل ما يحدث ما في بعض المقاهي والمطاعم، فأنا معتاد ع شريحة معينة من الموظفين والجنسيات لذلك لانعين موظف سعودي لأنني سوف أزيد التكلفة، عكس الأجنبي”.
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