“أوبك+” تلغي اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المقرر غداً

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كشفت مصادر في أوبك+ اليوم (الاثنين) إن المنظمة ألغى اجتماعا للجنة الفنية المشتركة كان مقررا انعقاده غدا قبل اجتماع مهم لوزراء دول المجموعة لتحديد سياسة الإنتاج.
وقالت المصادر وفقا لـ”رويترز”، إن قرار إلغاء اجتماع اللجنة الفنية جاء من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة تقدم المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ والاجتماعات العامة الوزارية للمنظمة بشأن العوامل الأساسية بالسوق.
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Source akhbaar24
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