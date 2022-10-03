عاجل.. أول دولة عربية تدعو روسيا لاحترام حدود أوكرانيا بعد ضم 4 مناطق

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المناطق ـ متابعات
أعلنت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراضٍ أوكرانية، وشددت على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الأزمة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الداعي إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وجددت الوزارة استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة، كما أكدت حرصها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية.
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Source almnatiq
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