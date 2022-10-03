أوهما الضحايا بإيصال الكهرباء لمنازلهم.. القبض على مواطنين ارتكبا حوادث جنائية في مناطق المملكة

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أعلنت شرطة محافظة جدة، اليوم (الإثنين)، القبض على مواطنين ارتكبا حـوادث جنائية في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الشرطة أن الحوادث الجنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة، والنصب والاحتيال على أشخاص بإيهامهم إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم بمقابل مالي يتم تحويله إلى حساباتهما البنكية.

وأكدت أنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

