كلاسيكو باللون الأحمر وسقوط الهلال.. أبرز ملامح الجولة الخامسة بدوري روشن

︎

.



انتهت منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل فريق الشباب تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة.

وواصل فريق الباطن تزيله لجدول ترتيب الدوري بدون نقاط، بعد الخسارة في الـ 5 مباريات التي لعبها حتى الآن.

وشهدت الجولة الخامسة العديد من الأحداث والأرقام التي تحققت ويرصدها “سبورت 24” كالتالي:

رقم مميز للاتحاد

سجل فريق الاتحاد رقما مميزا بعد ختام منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن، رغم التعادل السلبي أمام النصر على ملعب مرسول بارك.

وحافظ الاتحاد للمرة الأولى على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية بتاريخ المسابقة.

وأكمل الاتحاد مواجهته أمام النصر بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة (43) عقب طرد لاعبه المصري طارق حامد، وعلى الجانب الآخر طرد لاعب النصر عبد المجيد الصليهم في الدقيقة (59).

وبتلك النتيجة، وصل رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطة على النصر، صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

انطلاقة استثنائية للشباب

نجح فريق الشباب في تحقيق رقم قياسي جديد، بعد فوزه على الفيحاء بنتيجة 2ـ1 ضمن الجولة الخامسة مساء الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتعد هذه المرة الأولى لفريق الشباب التي يحقق خلالها العلامة الكاملة في مبارياته الخمس الأولى منذ انطلاقة دوري المحترفين قبل 14 عامًا في 2008.

وحول فريق الشباب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين بالمركز الرابع عشر.

جروهي يتفوق على المعيوف

حقق حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي رقما مميزا بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتمكن غروهي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، بعد التعادل السلبي أمام النصر، مساء الأحد، على ملعب مرسول بارك.

وبهذا تفوق غروهي على حارس الهلال عبدالله المعيوف، والكوري الجنوبي كيم سيونج حارس الشباب في هذا السباق، بعد أن توقف رصيدهما من الشباك النظيفة عند 4 مباريات فقط.

وسجل التعاون في شباك المعيوف ثنائية في خسارة فريقه أمام التعاون، كما تلقت شباك حارس الهلال سيونج هدفا وحيدا في فوز الشباب على أبها (2-1).

جونيور يواصل تصدر قائمة الهدافين

واصل محترف الشباب كارلوس جونيور تصدره لقائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل جونيور المركز الأول في قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، متفوقًا على زميله في الفريق جوانكا ولاعبي الهلال موسى ماريغا وإيغالو ولكل لاعب 3 أهداف في المركز الثاني.

وكما يحتل كارلوس جونيور صدارة الهدافين، يتواجد فريقه في صدارة ترتيب فرق الدوري، بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في أول 5 مباريات.

الكلاسيكو يتلون بالأحمر

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاتحاد والنصر، بعدما أنهى كل فريق المباراة بـ 10 لاعبين عقب حصول لاعب من كل فريق على البطاقة الحمراء.

وحصل لاعب الاتحاد طارق حامد على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على فينسنت أبو بكر مهاجم النصر عند الدقيقة 43.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 59 بعدما تدخل بعنف ضد لاعب الاتحاد عوض الناشري.

التعاون يكرر سيناريو 2019

نجح فريق التعاون، في إلحاق أول هزيمة بنظيره الهلال، في دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الجاري (2022-2023)، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصارٍ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة بالبطولة.

ويعود آخر فوز حققه التعاون على الهلال لـ 29 أبريل 2019، ضمن الجولة 28 من دوري موسم 2018ـ2019، بهدفين دون مقابل في الرياض.

الباطن بدون نقاط

حقق فريق الخليج فوزا غاليا على نظيره الباطن، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الخامسة بدوري روشن.

وسجل اللاعب لوكاس سوزا هدف المباراة الوحيد لفريق الخليج في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بدون نقاط.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

