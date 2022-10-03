“الشؤون البلدية” توضح طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية وأبرز مميزاتها

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية وأبرز مميزاتها، والتي تمكن المستفيد من تحديد الموقع الجغرافي الأمثل لمنشأته التجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن لوحة بيانات الرخص التجارية تعمل على توفير خرائط حرارية للرخص الإنشائية والتجارية، ورسوم بيانية وتصفية تفاعلية، بالإضافة إلى استعراض حسب التوزيع الجغرافي والزمني وأنواع الرخص المصدرة.

وبيّنت أن طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية تتمثل في تحديد الموقع الجغرافي ويتم عبر (الأمانة – البلدية)، ثم تحديد نوع النشاط المستهدف، وذلك بناءً على الرخص الفعالة، وتعديل تاريخ إصدار حسب الحاجة.





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Source akhbaar24

