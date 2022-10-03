- 1/2
- 2/2
︎
.
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية وأبرز مميزاتها، والتي تمكن المستفيد من تحديد الموقع الجغرافي الأمثل لمنشأته التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن لوحة بيانات الرخص التجارية تعمل على توفير خرائط حرارية للرخص الإنشائية والتجارية، ورسوم بيانية وتصفية تفاعلية، بالإضافة إلى استعراض حسب التوزيع الجغرافي والزمني وأنواع الرخص المصدرة.
وبيّنت أن طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية تتمثل في تحديد الموقع الجغرافي ويتم عبر (الأمانة – البلدية)، ثم تحديد نوع النشاط المستهدف، وذلك بناءً على الرخص الفعالة، وتعديل تاريخ إصدار حسب الحاجة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون البلدية” توضح طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية وأبرز مميزاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.