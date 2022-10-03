أمير مكة يتسلّم التقرير الختامي للخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1443 هـ

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير الختامي لتقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1443 هـ . وسلّم التقرير لأمير مكة رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد مهندس الدكتور عمار بن محمد المغربي، يرافقه أعضاء الفريق، حيث تضمّن التقرير الأعمال والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخطة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال حج العام الماضي، التي نفذتها 35 جهة حكومية، وتم خلالها التعامل مع أكثر من 13 نوعًا من المخاطر الافتراضية المرتبطة بالحج.



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