ولي العهد يُعلن إطلاق شركة داون تاون السعودية

أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان ، عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية "، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة. وستعمل الشركة في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات التي تشمل المشاريع المحلية التحفيزية التي ستسهم في خلق أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.

إسهامات الشركة

وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

مشاريع في 12 مدينة

وستعمل شركة "داون تاون السعودية" على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

وسيكون لكل مشروع طابع مختلف عن مثيله في المدن الأخرى بحسب احتياجات وتطلعات كل مدينة، وسيستمد هويته من روح مناطقنا وثقافتها وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في مدننا.

تعزيز التجارة والاستثمار

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع "داون تاون السعودية" الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها. وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات، حيث ستوفر المشاريع بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة.

ويأتي إطلاق شركة " داون تاون السعودية" امتداداً وتأكيداً على جهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة؛ بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، وذلك إيماناً منه بالدور الفعال الذي تقوم به اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الفرص الوظيفية

وتهدف المشاريع المماثلة التي أطلقها ولي العهد مؤخرا إلى تعزيز المميزات التنافسية لمدن المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها ورفع مستويات جاذبيتها وتحسين مستويات جودة الحياة فيها.

كما تسترشد الشركة في توجهها ومشاريعها باهتمام ولي العهد بالإنسان وبتوفير المزيد من الفرص للسكان في كافة أرجاء المملكة من خلال تمكين خلق فرص العمل والتدريب والتنمية بما يتناسب مع طموحات وتطلعات المواطن في كل مكان.

كما ستعمل الشركة على خلق العديد من الفرص والخيارات الجديدة لسكان المدن والزوار وقطاع الأعمال في مجالات مختلفة تشمل التسوق والترفيه والضيافة والسكن بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار ما أعلن عنه ولي العهد من مشاريع وهيئات ومكاتب استراتيجية تعنى بتطوير وتنمية مدن المملكة.

مشاريع جديدة ومتنوعة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص

- التسوق والمكاتب والمساحات التجارية

- مرافق المعارض والمؤتمرات والترفيه والثقافة والفنون

- خيارات سكنية جديدة ومبتكرة

- تطوير مراكز حضرية ووجهات عصرية

- تجارب جديدة ومبتكرة في التسوق والترفيه والسكن

- تحفيز وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في المدن

مشاريع الشركة ستكون في 12 مدينة

- المدينة المنورة

- الخُبر

- الأحساء

- بريدة

- نجران

- جيزان

- حائل

- الباحة

- عرعر

- الطائف

- دومة الجندل

- تبوك