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شكرا لقرائتكم داون تاون السعودية تطور 12 مدينة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - ستعمل شركة داون تاون السعودية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
اليوم، على تطوير وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة سعودية وتمكين خلق المزيد من فرص التنمية وتحسين جودة الحياة وفرص العمل للمواطنين.
تطوير المدن
وينبثق إطلاق شركة داون تاون السعودية من حرص سمو ولي العهد وإشرافه المباشر على جهود تنمية كافة مدن ومناطق المملكة دون استثناء. كما يرتكز إطلاق شركة داون تاون على اهتمام الدولة بتنمية كافة مدن ومناطق المملكة وعلى إيمان راسخ بأن الاقتصاديات العالمية قائمة بشكل أساسي على تطوير المدن.
تطوير البنية التحتية
وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان. وستعمل شركة “داون تاون السعودية” على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.
مشاريع داون تاون
وستعمل شركة “داون تاون السعودية” على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية