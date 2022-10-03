متى تعدل البيانات في الضمان الإجتماعي المطور؟.. الموارد البشرية ترد

محمد بن مسعود - الدمام - تطلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر مراجعة البيانات بسرعة في حال حدوث أي تغييرات في البيانات، وسرعة تعديلها.الدعوة إلى مراجعة البيانات
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه في حالة حدوث أي تغيير في وضع المستفيد يؤثر على استحقاقه أو مبلغ استحقاقه للمعاشات، وهنا يجب عليه إخطار الوزارة خلال 15 يــومًا، شريطة أن تعيد الوزارة تقييمها.
ومضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقول إن جميع الأفراد والأسر المؤهلين يمكنهم التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور، كما أعلنت عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين سابقا.التاريخ النهائي للتسجيل
وحددت التاريخ النهائي حتى 30 أكتوبر 2022، وأوضحت وزارة الموارد البــشرية والتنـــمية الاجتماعية، في بيان، أن معاشات الضمان الاجتماعي لن يتم إيقافها أو تخفيضها لأي مستفيد سابق تظهر الحاجة إليه خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال إلى النظام المطور.
وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على معلومات ضمان اجتماعي متطورة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدم معلومــات مضللة للمستفيدين.ما هو النظام المطور؟
ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور، هو مخطط تم إنشاؤه بموجب التشريع لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي وإعادة التأهيل والتدريب وفرص العمل المناسبة لدعم الفئات الأشد فقراً التي يحق لها الزكاة لتحسين حياتهم.
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