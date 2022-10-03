السعوديه والدة عدنان الشبراوي في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل عدنان الشبراوي اليوم(الإثنين)، ودفنت في مقبرة الرويس عقب الصلاة عليها. ويتقبل العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الرويس شارع منازل الفصحاء أو على جوال الزميل (0505603861).
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل عدنان وذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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