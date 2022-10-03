السعوديه سليمان العقيلي إلى رحمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور سـليمان بن محمد السـليمان العقيلي اليوم(الاثنين) بعد معاناة مع المرض، وصلي عليه بجامع البسام، ودفن في مقبرة الرحمة في محافظة عنيزة.
والفقيد والد الضابط في الحرس الملكي العقيد لؤي، ومحمد، وفراس، ونواف، والملازم أول نايف في القوات البحرية، وشقيق كل من: علي، وعبد العزيز، وناصر، وفهد، وخالد.
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