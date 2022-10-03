السعوديه أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الرويلي

وهنأ الأمير فيصل بن خالد الطالب الرويلي بتحقيقه المركز الأول في فرع المواطنة المسؤولة في دورتها الأولى للعام 2022، مشيدا بالدور الوطني لجائزة الأميرة صيته في صناعة جيلٍ مُدرك لدوره المجتمعي وقادر على المساهمة بفاعلية لخدمة الوطن من خلال المبادرات المتميزة.
وأكد أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية، داعياً الأسر إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه الجائزة الوطنية المهمة.
حضر التكريم مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، ووالد الطالب.
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