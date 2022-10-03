أمانة جدة تزيل مرسى الأندلس في أبحر الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة شرعت أمانة محافظة جدة اليوم في أعمال هدم وإزالة مرسى الأندلس في أبحر الجنوبية بسبب مخالفات المستثمر وعدم الالتزام بالاشتراطات التي تسببت في تعرض مرافق المرسى للضرر وتشكل خطورة على المتنزهين والزوار وفق المحضر الفني المشترك من الجهات ذات الاختصاص. وتأتي الإزالة عقب إلغاء العقد الاستثماري للموقع، وباشرت الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية أعمال الإزالة.

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