بلدية بقيق تختتم مبادرتها التطوعية “بقيق أجمل 2” لرصد الكتابات المشوهة بمشاركة المتطوعين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

اختتمت بلدية محافظة بقيق، أمس، المبادرة التطوعية (بقيق أجمل 2)، والتي نفذتها بمشاركة فريق بقيق التطوعي، واستمرت (3) أيام وفي مواقع مختلفة.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني – إن البلدية تحرص على تفعيل وتكثيف الجانب التطوعي واشراك أفراد المجتمع في الأعمال الهادفة والتطوعية لما لها من الأثر الإيجابي، حيث يتم من خلالها تنمية المهارات التطوعية والمساهمة في الخدمات التنموية والبلدية في المحافظة.

وأبان بأن فكرة المبادرة التطوعية (بقيق أجمل 2) تأتي امتداداً للمبادرة الأولى (بقيق أجمل 1)، والتي تهدف الى رصد الكتابات المشوهة على الجدران في مواقع مختلفة، وتوجيه الفريق التطوعي لإزالتها.

وأكد المهندس بادي – بأن هذه المبادرات هي مبادرات هادفه ومميزة وتتماشى مع برامج البلدية في تحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية وأنسنة المدن وتساند الأعمال البلدية في المحافظة.

وأشار القحطاني الى أن البلدية لديها العديد من المبادرات التطوعية المتنوعة (بيئية-اجتماعية-ثقافية-خدمية) والتي ستنفذ في الفترة القادمة، بمشاركة افراد المجتمع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

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