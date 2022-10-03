عقيل: جوستافو قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد.. “كان رمانة الميزان في المعلب”

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد أحمد عقيل، الإعلامي الرياضي، بأداء لاعب متوسط الميدان بنادي النصر لويس جوستافو في مباراة أمس أمام الاتحاد في إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري روشن للمحترفين.

عقيل يشيد بمستوى جوستافو

وقال أحمد عقيل في تصريحات له، أن لويس جوستافو قدم أداء جيد في المباراة أمام الاتحاد وحصل على المركز الثاني من ناحية الأعلى تقيمًا، بـ 7.3، وذلك بعد تقديم مردود جيد وتعطيل كل أسلحة الاتحاد إضافة إلى توجيه تصويبات نارية على مرمى مارسيلو جروهي.

وأضاف عقيل في تصريحات له ببرنامج “كورة روتانا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن اللاعب البرازيلي جوستافو أسكت كل الألسنة من خلال الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة.

جوستافو كان رمانة الميزان امام الاتحاد

وتابع: أن جوستافو اللاعب اللي يدير المباراة في متوسط ملعب النصر، هو اللي يستلم ويوزع ويروح للباب ويشوط، صار لاعب 6 و8 و10، هو علم كل حاجة في المباراة.

وواصل الإعلامي الرياضي الإشادة بـ جوستافو لاعب النصر، حيث قام اللاعب بتوجيه العديد من التصويبات العديدة وتوزيع اللعب وقطع الكرات، بالإضافة إلى التحكم في رتم المباراة.

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وانتهت مباراة النصر مع الاتحاد، بالتعادل السلبي في المباراة التي اقيمت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، موسم 2022 – 2023.

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