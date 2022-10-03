صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف ماجد الصويغ المحلل المالي، بعض الفوائد التي سيقدمها صندوق النقد الدولي لـ المملكة العربية السعودية بعد إنشاء مكتب إقليمي، مؤكدًا، أننا سنشهد توابع إيجابية بعد إنشاء المكتب الإقليمي لصندوق النقد.

مكتب إقليمي في المملكة

وقال ماجد الصويغ في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية، يتحدث عن إيجابيات إنشاء مكتب إقليقي لصندوق النقد الدولي في المملكة قائلًا: “نشكر وزارة الزراعة وبدعم من الدولة بشكل عام ونجد استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة تدعو لعملية الامن الغذائي”.

وأضاف: “توفير خطط استراتيجية للمرزاعين والمزارع والشركات الزراعية في المملكة مما ينتج عنها خطه ايجابية لاستدامة دائمة للامن الغذائي، وهناك بعض الدول أغلقت الدعم عن الدول الكبرى ولكن لم تقفلها على المملكة”.

وأكمل: “هذا بسبب الوضع السياسي وقوتها الاقتصادية مكانتها الاسلامية، ولهذا رأى صندق النقد ان يقوم بهذه الخطوة لان المملكة اصبحت نموذج في ادارة الازمات وايضا في ادارة الاقتصاد والنقد والخروج لبر الامان وفق رؤية 2030”.

توابع إيجابية على المملكة

وأشار: “رأينا التطور الفعلي مما رأي أن صندوق النقد يحترم كل القرارت التي اتخذتها الممكلة ولكن حينما كان هناك رؤية اخري لصندوق النقد، كان للمملكة رؤية اخرى وسيكون هناك توابع ايجابية للمكتب المحلي للشرق الاوسط بأكمله”.

وأوضح: “صندوق النقد مازال يتوقع نتائج ايجابية للأقتصاد السعودي، وكان التضخم 2.1 مما يزيد أكثر في دول أخرى حتى يصل لـ 9 بالمائة، والارقام الايجابية التي يضعها صندوق النقد مع تطور اقتصاد وسياسات المملكة ترشحها لذلك”.

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واختتم المحلل المالي حديثه، قائلًا: “هناك ثوابت ايجابية ستؤثر في الناتج المحلي، فقد حققنا فائض كبير وخلال هذه السنة سوف يزيد، وسيكون الفائض كبيرًا، وكل هذا لم يأتي من عبث بل جاء من خطط مدورسة تحترمها الدول ويشيد بها صندوق النقد الدولي”.